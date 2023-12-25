حسام الخولي يطلب من الحكومة توضيح الأرقام التفصيلية الخاصة بالاستزراع السمكي

طالب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، حسام الخولي، ممثلي الحكومة بتوضيح الأرقام التفصيلية الخاصة بالاستزراع السمكي والثروة السمكية.

وقال الخولي خلال مناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة تجاه الاستفادة من الثروة السمكية في الجلسة العامة اليوم "نريد أرقام محددة وليست إجمالية".

وأضاف "عندنا كم كبير كيلو مترات من البحار عايزين نعرف كل واحدة إيه مشكلتها ومقارنة بدول الجوار التي تتعرض لنفس التأثيرات والتغيرات المناخية"، واستطرد "ثم نهر النيل، ثم المزارع السمكية والمشروعات والبحيرات".

وتابع الخولي "المطلوب نعرف أرقام توضيحية كل رقم لوحده إيه مشاكله والحلول والتوقع والخطة".