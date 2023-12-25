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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل وزارة الشباب يكرم الفائزين في مسابقة الشطرنج بكفر الشيخ

صدى البلد

كرَّم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الطلائع الفائزين في مسابقة الشطرنج.

وجاء في المركز الأول مهند محمد من شباب الرياض ، والمركز الثاني عبد الله أحمد من إدارة شباب بيلا، وجاء بالمركز الثالث سفيان حمدي من شباب كفر الشيخ والمركز الرابع محمد حمادة من شباب الرياض وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن لعبة الشطرنج، أهم الرياضات الذهنية على مستوى العالم، لتنمية قدرات العقل وتطوير مستوى الذكاء والتركيز، مضيفا أن لعبة الشطرنج أصبحت تدرس في المدارس بعدد كبير من الدول، وتناولت دراسات علمية كثيرة أهمية لعبة الشطرنج في تنمية ذكاء لاعبيه من النشء والشباب.

جاء توزيع جوائز الشطرنج بشباب كفر الشيخ، بحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذي لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء، المسابقة إعداد وتنظيم فريق عمل الإدارة، وتحكيم كابتن عبد الفتاح الوكيل.

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أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

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