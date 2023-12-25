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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السياح يحتفلون بالكريسماس بفنادق شرم الشيخ.. وبابا نويل يوزع دباديب على الأطفال

السياح في شرم الشيخ
السياح في شرم الشيخ يحتفلون بالكريسماس

استمرت فنادق ومنتجعات شرم الشيخ، بالاحتفال بالكريسماس بمشاركة السياح من مختلف الجنسيات ونظمت الفنادق برامج ترفيهية وحفلات للسياح ارتدوا فيها ملابس بابا نويل علي حمامات السباحة والمطاعم والشواطئ علاوة علي الفقرات الفنية الساحر والتنورة علي انغام الموسيقي .
وقام بابا نويل بتوزيع الدباديب والهدايا علي الاطفال والسياح.

وقال أحمد مجدي مدير جمعية أصدقاء السائح بشرم الشيخ، إن السياح حرصوا علي المشاركة  في احتفالات الكريسماس التي نظمتها الفنادق والمنتجعات السياحية فلكلور مختلف نال اعجاب السائحين حيث ارتدي العاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية ملابس بابا نويل علي الشواطئ وفي المطاعم ووزعوا الهدايا علي الاطفال والسياح .

وأضاف ماجد توفيق مدير منتجع سياحي بشرم الشيخ ، أن معظم الفنادق  شهدت عروضا فنية  وتوزيع هدايا علي السائحين  حيث التقطوا السياح الصور التذكاريه مع بابا نويل واشجار الكريسماس والمجسمات العملاقة المضيئة داخل الفنادق والمنتجعات والمناطق السياحية .

وشهدت الفنادق والمنتجعات السياحية ارتفاع في الاشغالات والحجوزات  السياحية خلال  موسم الكريسماس  في مدن شرم الشيخ و دهب وسانت كاترين.

وقالت غرفة المنشآت الفندقية، إن الاشغالات  والحجوزات السياحية خلال موسم الكريسماس سوف تصل  في شرم الشيخ  إلي  ٧٠ ٪  من سياح اوربا من دول ايطاليا والمانيا و وبريطانيا .

وأكد أحمد الشيخ الخبير السياحي بشرم الشيخ ، أن شرم الشيخ سوف تشهد انتعاشة سياحية في مرسم الكريسماس واعياد الميلاد نتيجة الطقس الدافئ لمدينة شرم الشيخ وتنوع المنتج السياحي والسمعة العالمية لمدينة شرم الشيخ .

الاحتفال بالكريسماس

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جنوب سيناء شرم الشيخ الكريسماس السياح بابا نويل

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