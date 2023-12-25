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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تعرض للتحـ رش.. من هو الفنان وسام بريدي صاحب تصريحات "ديانة الحب"؟

الفنان اللبناني وسام
الفنان اللبناني وسام بريدي

أثار الفنان اللبناني وسام بريدي، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحاته عن ديانة الحب والتي كانت سببا في زواجه.. فما القصة؟

جاء تصريحات الفنان اللبناني خلال لقائه مع برنامج "كتاب الشهرة" الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، حيث دافع عن اختلاف الديانة بينه وبين زوجته ريم السعيدي، إذ يدين بالديانة المسيحية بينما زوجته مسلمة.

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يذكر أن وسام بريدي تزوج من ريم السعيدي عام 2017 في حفل زفاف ضخم بإيطاليا، بعد قصة حب جمعت بينهما خلال تصوير برنامج "رقص النجوم" على الرغم من أنهما من ديانتين وثقافتين مختلفتين.

ماذا قال وسام بريدي؟

قال وسام بريدي في تصريحاته التليفزيونية: "بعتبر وجود ريم في حياتي هبة إلهية، لأن لقائنا وتعرفنا على بعض مكانش هيتم غير بتدبير إلهي، وقولتلها كل حاجة بتفرقنا الثقافة والبلد والديانة ولكن ما يجمعه الله بالحب لا يفرقه انسان.. والجملة دي مكتوبة على باب بيتنا".

وتابع الفنان اللبناني: "بالنسبة لي ديانة الإنسان الوحيدة هي الحب، الإنسان هيتحاسب على الحب مش على الصلاة، ربنا يوم القيامة هيسألنا حبيتوا قد ايه مش كنتوا بتصلوا إزاي".

في سياق متصل، أطلق وسام بريدي تصريحات صادمة خلال حديثه بالبرنامج، مؤكدا أنه تعرض للتحرش من قبل الرجال، منذ عدة سنوات.

وأوضح، أنه كان يستقل سيارة، وفجأة وضع السائق يده على قدمه، وبدأ يتحدث بطريقة غير مريحة، مشيرا إلى أنه تحجج بنسيان شيء ما، وطلب من السائق إيقاف السيارة، ونزل منها مسرعا بعدما ارتاب في أمر السائق الذي بدأ يسأله في أمور شخصية.

من وهو وسام بريدي؟

وسام بريدي هو فنان وإعلامي لبناني شهير، وهو شقيق الممثل الراحل عصام بريدي، حيث تخرج من استوديو الفن عن فئة تقديم البرامج، واتجه إلى التمثيل حيث شارك في المسلسل اللبناني "من أحلى بيوت راس بيروت".

وقدم بريدي العديد من البرامج التليفزيونية التي لاقت نجاحا كبيرا منها "بالهوا سوا" و"بالبحر سوا" و"رقص النجوم" و"انت أونلاين".

تزوج وسام بريدي من ريم السعيدي عام 2017 وأنجبا طفلتين، الأولى هي "بيلا ماريا" التي ولدت عام 2018، والثانية هي "آيا صوفيا" التي ولدت في مطلع عام 2020.

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