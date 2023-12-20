برصاص الاحتلال الإسرائيلي.. استشهاد لبناني على طريق كفر كلا بالجنوب

أفاد التليفزيون العربي ، اليوم الأربعاء، باستشهاد لبناني بعد تعرض سيارته لرصاص قناص إسرائيلي على طريق كفركلا جنوبي لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن صاروخ اعتراضي انفجر في اجواء بلدة مروحين اللبنانية.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة حلتا بالقنابل الفوسفورية.

وذكرت قناة الميادين؛ أن قصفا مدفعيا إسرائيليا طال أطراف بلدات الناقورة ويارين وعيتا الشعب.

من جانبه؛ قال حزب الله إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏الثالثة من بعد ظهر‎ ‌‌‏اليوم ‏الأربعاء 20-12-2023، موقع العباد ودشمه وتحصيناته بالأسلحة المناسبة، ‏ما أدى الى وقوع إصابات مؤكدة بين جنود العدو.‏