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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختطاف كويتيين وحرق سيارتيهما في الأنبار.. مصدر أمني عراقي: محاولة "داعشية"

صدى البلد

ذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين أن مواطنين كويتين اختطفا في محافظة الأنبار وحرق سياراتهما، وأفاد مصدر أمني عراقي أن محاولة "داعشية" جرت لاختطاف كويتيين بين محافظتي الانبار وصلاح الدين، بحسب ما أوردته قناة السومرية نيوز العراقية.

وأوضحت السومرية نيوز، أن المواطنين الكويتيين هما أنور جليدان الظفيري وفيصل جابر لفته المطيري، وتم استهدافهم من قبل عصابات داعش في قاطع صلاح الدين غرب وادي الثرثار.

وفي السياق نفسه ، قال مصدر دبلوماسي في سفارة الكويت ببغداد لصحيفة "القبس" الكويتية، أن سفير الكويت لدى العراق يتواصل مع السلطات العراقية وينسق معها، لمعرفة المكان الذي يتواجد فيه المواطنان المختطفان في محافظة الأنبار.

وأوضح المصدر أن السفارة الكويتية لدى العراق خاطبت السلطات العراقية بشأن اختطاف المواطنين، وتم على الفور تسيير فرق من الجيش والأمن للبحث عنهما.

وأوضح ان المواطنين كانا قد غادرا الكويت إلى العراق بالسيارة في رحلة صيد، وأثناء سيرهما بإحدى مناطق الأنبار هاجمتهما مجموعة من المسلحين وحاصرتهما وأحرقت سيارتهما، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

ولفت المصدر، إلى أنه حتى الآن لم يتم التواصل مع الخاطفين لمعرفة دوافعهم من وراء جريمة الخطف.

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