نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا مع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية ومديريها

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا مع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية، ومديري المراكز التكنولوجية على مستوى الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، وذلك للمتابعة والوقوف على أعمال المراكز التكنولوجية خلال عام 2023م.

واستعرض نائب محافظ سوهاج أعمال المراكز التكنولوجية خلال عام 2023، والتي كان من أهمها اعتماد الإيصال المميكن لعدد 13 مركزا تكنولوجيا من إجمالي 14 مركزا بنطاق المحافظة، وتم ميكنة إدارة المواقف على مستوى جميع المراكز التكنولوجية التابعة لكل مركز، موجها بالانتهاء من الكم المتراكم المتبقي بنهاية شهر يناير 2024.

محافظة سوهاج

وأكد "القاضي" ضرورة الالتزام بإنهاء المعاملات وفقا للتوقيتات المحددة، ورفع كفاءة الأداء بالمراكز التكنولوجية، وتجهيز التقارير الدورية بخط سير السيارات المتنقلة لمتابعتها، وحصر عدد الطلبات التي تتلقاها.

وتم خلال الاجتماع عرض مفصل لعدد الشكاوى المتأخرة بالأرقام الخاصة بكل مركز، ومناقشة المشكلات التي تعيق سير العمل، حيث أكد نائب المحافظ على ضرورة تلافي أية معوقات، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.