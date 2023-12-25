السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

نشر الإعلامي محمد فاروق تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي بعد تأهل نادي فيوتشر لنهائي بطولة السوبر المصري عقب فوزه على فريق بيراميدز، ليلاقي الفائز من لقاء سيراميكا والأهلي.

وكتب محمد فاروق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سيد عبدالحفيظ عبـر شاشة قناة أبوظبي: “فريق بيراميدز اتعمل لتعكير الصفو بس مفيش روح البطولة اطلاقا لدى اللاعبين، هما قربوا يخرجوا من كل البطولات السنة دي.. مبروك لفيوتشر ومن حقهم يحتفلوا وهما استحقوا الفوز والتأهل”.

وانتهت مباراة فيوتشر وبيراميدز التي انتهت منذ قليل في بطولة السوبر المصري بفوز فيوتشر بركلات الترجيح 14 _13.

وبهذه النتيجة يتأهل فيوتشر لنهائي بطولة السوبر في انتظار الفائز من لقاء سيراميكا والأهلي.

وشهدت مباراة بيراميدز وفيوتشر حرصا من الفريقين خلال أحداث المباراة فلم يشهد اللقاء فرصا مؤثرة علي مرمي الفريقين.

وشهدت الدقيقة ٢٢ من أحداث المباراة فرصة خطيرة لفريق بيراميدز عن طريق فيستون ماييلي الذي راوغ الحارس محمود جنش وقابلها مصطفى فتحي بتسديدة لكن وصلت سهلة إلى أحضان الحارس جنش.