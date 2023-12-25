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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعدما أعلنت موسكو إخضاعها بالكامل..أوكرانيا تنفي سيطرة الجيش الروسي على منطقة مارينكا

أرشيفية
أرشيفية

نفي الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، سيطرة قوات الجيش الروسي على منطقة مارينكا في دونيتسك.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الروسي، السيطرة علي مدينة مارينكا بالكامل في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن السيطرة على المدينة ستجعل من الممكن حماية دونيتسك بشكل أكثر فعالية من نيران القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح شويجو، أنه خلال معارك مارينكا، تميز قوات الفرقة 150 الشهيرة بشكل خاص.

بدوره، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن القوات المشاركة في السيطرة على منطقة مارينكا في دونيتسك، يستحقون جوائز الدولة، وأمر بإعداد مقترحات لمكافأة جميع أولئك الذين تميزوا.

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وحسب وسائل إعلام روسية، قال بوتين، في اجتماع مع وزير الدفاع، سيرجي شويجو: "أعلم أن جنودنا قاتلوا بأقصى درجات الكرامة ويستحقون بالتأكيد جوائز الدولة.. يرجى تقديم عرض لكل شخص تعتبرونه الأكثر تميزا".

دونيتسك مارينكا الجيش الأوكراني الجيش الروسى

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