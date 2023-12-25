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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب معارك الشجاعية.. إقالة قائد الكتيبة 51 من لواء جولاني للاحتلال الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بإقالة قائد الكتيبة 51 من لواء جولاني التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تعريضه جنودا للخطر في الشجاعية بقطاع غزة.

وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية، أفادت في وقت سابق، بانسحاب لواء جولاني التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة.

وأوضحت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن  جنود لواء جولاني غادروا قطاع غزة لإعادة تنظيم صفوفهم.

وفي وقت سابق، اعترف قائد عسكري سابق في جيش الاحتلال بحجم الخسائر التي تكبدتها القوات الإسرائيلية منذ حرب غزة ، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

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واعترف موشيه كابلنسكي قائد لواء جولاني الأسبق أن اللواء خسر منذ 7 أكتوبر ربع قواته مشيرا إلى أن حجم الخسائر في الأرواح كبير  وجرح وقتل 82 ضابطا وجنديا.

الشجاعية الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال لواء جولاني

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