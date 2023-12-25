خطف قاصر وتعدى عليها.. إحالة أوراق كهربائي لمفتي الجمهورية بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإحالة أوراق كهربائي، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي، وذلك لادانته بتهم الخطف والتحايل، والإكراه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار سمير علي شرباس رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكي.

وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 1726 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد ببلاغ من والد المجني عليها بقيام المتهم بخطفها بالتحايل والإكراه بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم، ويعمل كهربائي، بخطف المجني عليها، بالتحايل والإكراه، حال كونها قاصرًا لم تبلغ 18 عاما، بأن أوهمها بالحضور رفقته لمسكنه للعب رفقة نجلته، فوافقت واصطحبها الي مسكنه، واقترنت تلك الجريمة بجريمه أخري وهي أنه في ذات الزمان والمكان، تعدي علي المجني عليها.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها المتقدم.