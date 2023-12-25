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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"أونروا": 156 مرفقا تابعا لنا تؤوي أعدادا من النازحين الفلسطينيين في غزة

غزة
غزة

قال كاظم أبو خلف المتحدث الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الضفة الغربية، إنّ استمرار الحرب جعل العمل الإغاثي الإنساني للوكالة يكاد يكون مقتصرا على منطقة رفح وغرب خان يونس، وتكون مرتبطة بتطورات الميدان وأحوال الحرب.

وأضاف "أبو خلف"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "156 مرفقا تابعا لنا تؤوي أعدادا كبيرة من النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، ومن الضروري دخول أعداد كبيرة من شاحنات المساعدات المحملة بأنواع مختلفة من البضائع إلى قطاع غزة".

وتابع المتحدث الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الضفة الغربية: "4 من أصل كل 5 جوعى في العالم قد يكونوا موجودين في قطاع غزة وبدأنا نرصد آثار الجوع على الأطفال والناس، فهناك حالات جفاف وأزمات صحية كثيرة مثل الجدري والكبد الوبائي، وهذه كلها تبعات لمسألة استخدام الوقود والطعام والمياه كأداة من أدوات الحرب ضد المدنيين".

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