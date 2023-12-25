نحتاج لمزيد من العدالة.. تصريحات نارية للمدير الفني لسيراميكا كليوباترا

تحدث أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا بعد فوز الاهلي علي فريقه، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وقال الرمادي خلال المؤتمر الصحفي "مكنش فيه ممارسة لأي عدالة تحكيمية.. حتى طريقة كلام الحكم كان فيها تفرقة بين الفريقين .. المفروض أننا كلنا مصريين نحن نحتاج لمزيد من العدالة" ، قدمنا مباراة جيدة ولدينا عدة فرص .

واضاف: الحظوظ كانت متساوية ، ولا أعتقد أن الأهلي تأثر كثيرا بسبب اللعب كل 3 أيام وهذه ليست جديدة عليه.

وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

أحرز الهدف في الوقت بدل الضائع من المباراة، وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بشق الأنفس.

وخلال الشوط الأول تعرض محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي لإصابة خلال مباراة الأهلي وفريق سيراميكا كليوباترا، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وتعرض الشناوى لإصابة في العضلة الخلفية وخرج من الملعب في الدقيقة ٣٦ من عمر الشوط الأول ويدخل بدلا منه مصطفى شوبير الحارس البديل.