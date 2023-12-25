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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصيادلة: وقف استقبال الجمهور الأحد المقبل لأعمال الجرد السنوي

النقابة العامة لصيادلة
النقابة العامة لصيادلة مصر

أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر عن وقف التعامل او استقبال الجمهور بمقر النقابة الرئيسى بجاردن سيتى يوم الأحد المقبل الموافق 31 ديسمبر 2023 لأعمال الجرد السنوى مع الجهاز المركزى للمحاسبات، ليكون اخر يوم للتعامل مع الجمهور خلال عام 2023 هو يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023.

النقابة العامة لصيادلة مصر

ويأتي ذلك بناء على الاعلان الصادر من اتحاد نقابات المهن الطبية والذى يضم نقابات الصيادلة، الأطباء البشريين، والاسنان، والبيطريين، حيث تقرر ايقاف التعامل مع الجمهور بالمبنى الرئيسى للنقابات الأربعة للانشغال بأعمال الجرد السنوى، على ان يتم استئناف العمل بداية العام الجديد الموافق الاثنين 1يناير 2024 .

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