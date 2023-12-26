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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفاجأة.. جوزيه مورينيو في المؤتمر الصحفي لمباراة فيوتشر وبيراميدز.. فيديوجراف

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو

 جوزيه مورينيو ..  شهد المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز وفيوتشر لقطة غريبة بعد أن قطع المدرب ريكاردو فورموسينيو المؤتمر الصحفي ليرد على اتصال تليفوني قال إنه من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

جوزيه مورينيو يقطع المؤتمر الصحفي لمباراة فيوتشر وبيراميدز |اعرف الحكاية

جوزيه مورينيو

وقال فورموسينيو في المؤتمر الصحفي: "ليس من السهل اللعب أمام بيراميدز لأنه فريق يمتلك مدير فني على مستوى عالي"، وأكد أن جوزيه مورينيو، مدرب روما، هو صديقه، وتحدثا بشكل إيجابي بعد المباراة، حيث قال: "هنأني على الوصول إلى النهائي، وسأتصل به مجددًا بمجرد وصولي".

ولمتابعة المزيد حول وجود جوزيه مورينيو في المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز وفيوتشر .. تابع الفيديو جراف التالي:

جوزيه مورينيو المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز وفيوتشر لقطة غريبة المدرب ريكاردو فورموسينيو اتصال تليفوني من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو

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