أوكرانيا تنفي سيطرة الجيش الروسي على منطقة مارينكا في دونستيك

نفى الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين سيطرة الجيش الروسي على منطقة مارينكا في دونستيك.

وقال أولكسندر ستوبون، المتحدث باسم المركز الصحفي المشترك لقوات الدفاع الأوكرانية في اتجاه تافريا، مشددا على أن "القتال من أجل مارينكا مستمر، وقواتنا موجودة حاليًا داخل الحدود الإدارية لمارينكا لكن المدينة دمرت بالكامل ومن غير الصحيح الحديث عن الاستيلاء الكامل على مارينكا"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأفادت المخابرات البريطانية، أن القتال العنيف للسيطرة على بلدة مارينكا المدمرة ومحيطها في جنوب شرق أوكرانيا لا يزال مستمرا، لكن التقدم الكبير الذي تحققه روسيا في هذه المنطقة من الجبهة أمر مشكوك فيه.

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بسيطرة الجيش الروسي على منطقة مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ووصفه بأنه نجاح، وأعرب عن امتنانه للجنود العسكريين الروس.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرجي شويجو، بعد الاستماع إلى تقريره حول تحرير المستوطنة: "هذا نجاح"، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

وهنأ بوتين الوزير وقال له: "أبلغ أحر التهاني وكلمات الامتنان لجميع الأفراد، وجميع العسكريين الذين شاركوا في أوقات مختلفة، وفي مراحل مختلفة في معارك تحرير مارينكا".

وقالت وكالة "تاس" إنه من المقرر أن يتحدث بوتين مع شويجو بشكل منفصل لمناقشة الخطط الإضافية للعملية العسكرية الخاصة بعد تحرير مارينكا.

وقال بوتين في وقت سابق إن التقدم يمنح القوات الروسية مساحة أكبر للمناورة في المنطقة، موضحا "سنتحدث بشكل منفصل عن خطط أخرى، تحدثنا اليوم مع رئيس الأركان العامة في القوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، وهذا موضوع منفصل سنتشاور بشأن ما يجب القيام به بعد ذلك".