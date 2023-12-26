خطورة كبيرة للمضادات الحيوية.. معاون رئيس هيئة الدواء المصرية يوضح

أكد الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه خلال فصل الشتاء تزيد أمراض البرد، مشيرا إلى أن معظم الأطباء يعملوان على إعطاء المرضى حقن مضادات حيوية للعلاج.

وقال حمادة شريف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل الزويا”، عبر فضائية “أون”، أن هناك مجموعات علاجية من الحقن، لا بد أن يتم عمل إختبار عليها، قبل الحصول عليها، لأنه لو تم الحصول عليها دون عمل الإختبار تشكل مخاطر صحية.

روشتة طبية

وتابع معاون رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هيئة الدواء المصرية أعطت تعليمات، بضرورة أن يكون هناك روشتة طبية لو أراد المريض الحصول عليها.