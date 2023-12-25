هيئة الدواء: 94 % نسبة الاكتفاء الذاتى من الانتاج المحلي

أكد حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن صناعة الدواء في مصر قديمة بدأت منذ الثلاثينيات.

وقال حمادة شريف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي " في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" منذ 2014 كان هناك توجه لإحداث طفرة في القدرة التصنيعية المصرية من الدواء ".

أضاف حمادة شريف:" تم زيادة عدد خطوط إنتاج الدواء بنسبة 60 % في 9 سنوات فقط، وهذا إنجاز كبير لصناعة الدواء في مصر ".

لفت حمادة شريف:" نحقق اكتفاء ذاتي من الأدوية التي يتم تصنيعها في مصر بنسبة 94 %، و6 % من المستحضرات التي يتم بيعها في مصر هي مستوردة ".

وتابع حمادة شريف:" نقوم بفتح أسواق تصديرية جديدة تمكننا من الوصول للهدف المصري الكبير وهو 100 مليار دولار صادرات ، وذلك من خلال دعم صناعة الدواء ".