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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقوع حزام ناري بمحيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس وصافرات الإنذار تدوي بغزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل، بدوي صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

كما أفادت وسائل الاعلام بوقوع حزام ناري بمحيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال قصف مناطق مختلفة من قطاع غزة ما أدى إلى استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مُعظمهم من الأطفال والنساء، الليلة.

وأفادت مصادر طبية وصحفية في مخيم النصيرات باستشهاد شخصين على الأقل وإصابة آخرين، في غارة على أحد منازل المخيم.

كما تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي مستهدفا مخيم المغازي وشرق مخيم البريج وسط القطاع، بينما استهدفت الطائرات الحربية المناطق الشمالية من خان يونس.

وذكرت مصادر طبية في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب 25 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 250 شهيدا و500 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد 20674 فلسطينيًا، وإصابة نحو 54536 آخرين، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال. 

 

أعلام فلسطين إسرائيل الطائرات الحربية الأطفال والنساء جنوبي قطاع غزة بخان يونس

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