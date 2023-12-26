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توك شو

3 ساعات متواصلة تثير الغرائز.. ناقد فني لعزيز الشافعي: هتاخد من رصيدك

صدى البلد

علق أحمد سعد الدين، الناقد الفني على أغنية روبي الجديدة (3 ساعات متواصلة)، قائلا: "اسمها روبي ومثيرة الجدل دايما"، موضحا أن أي مؤد أو مغني يقوم الآن بشيء واحد فقط، وهو اللعب على الترند.

وأضاف "سعد الدين"، خلال مداخلته ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور على قناة ETC، "كل شخص عايز يثير الجدل، للأسف بيبص تحت رجليه، الترند مش بيقعد أكثر من أسبوع بالكتير ويتنسي".

ولفت الناقد الفني، إلى أن الأغنية تحمل كلمات ومعانٍ إيحائية، وتعطي إيحاءات جنسية بشكل كبير يثير الغرائز، منوها بأن صناع هذا العمل على علم أنهم سيثيرون الجدل بهذه الأغنية بعد نزولها.

الأغنية بتاخد من رصيدك

وواصل قائلا: "صناع العمل نسيوا إن الأغنية هتاخد من رصيدهم، سواء كان ملحن أو مؤدية".

ووجه رسالة إلى الملحن عزيز الشافعي قائلا: "أنت في مكانة عالية، ماتنزلش لهذه الدرجة؛ لأنك بنيت اسمك من سنين كتير، وللأسف الأغنية بتاخد من رصيدك".

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