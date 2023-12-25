ليس بها إيحاءات.. عزيز الشافعي يرد على منتقدي أغنية "3 ساعات متواصلة" لروبي

أكد الفنان عزيز الشافعي، مؤلف وملحن أغنية "3 ساعات متواصلة" لروبي، أن كلمات الأغنية ليس بها أي ايجاءات كما يدعي البعض، مشيرا إلى أن البعض فسر كلمات الأغنية على أهواءه الشخصية.

وقال عزيز الشافعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن كلمات الأغنية، تعني البعد عن االواقع الروتيني والكئيب في العلاقات، معلقا “الناس اللي بتفكر في حاجة تانية هما أحرار”.

بنحاول نكون موجودين مع الأجيال الجديدة

وتابع مؤلف وملحن أغنية “3 ساعات متواصلة”، أن روبي حققت نجاح كبير من تلك الأغنية وغير منزعجة بما يتم إثارته على تلك الأغنية، مؤكدا أن مصر بلد الفن والقوى الناعمة وبنكمل مسيرة عظماء من قبلنا وبنحاول نكون موجودين مع الأجيال الجديدة".