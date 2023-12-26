ليطمئن قلبك ويرتاح ذهنك.. 6 آيات في القرآن احرص عليها يومياً

ورد سؤال الى الدكتور رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي يقول صاحبة : الهم والقلق يحيطني بالليل وبالنهار فهل من طريقة أجلب بها السكينة والطمأنينة إلى قلبي ؟ .

أجاب الداعية الإسلامي قائلا: ضع يدك على قلبك واقرأ آيات السكينة التي أوردها الله في القرآن الكريم وهي ست آيات ، الأولى : قوله تعالى : ( وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم) البقرة/248.

الثاني : قوله تعالى : ( ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) التوبة/26.

الثالث : قوله تعالى : ( إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها) التوبة/40.

الرابع : قوله تعالى : ( هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم) الفتح/4.

الخامس : قوله تعالى : ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ) الفتح/18.

السادس : قوله تعالى : ( إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) الفتح/26.



وأضاف رمضان عبد الرازق خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك لن يستقيم حالك ولن يطمئن قلبك إلا بذكر الله عز وجل ، لافتا الى ان هناك أسباب في الدنيا تجلب السكينة منها الزوجة الصالحة .

وتابع: لن يقضي حاجتك ويفرج همك إلا ذكر الله عز وجل ، وكن على يقين أن فرجه قريب فقط عليك أن تثق بالله عز وجل .

سر قراءة سورة الواقعة لجلب الرزق

قال الشيخ محمد أبوبكر، الداعية الإسلامي، إن هناك العديد من الأسئلة التي وردت بشأن الكيفية الصحيحة لقراءة سورة الواقعة لجلب الرزق وتيسير الأمور، ومن المعلوم أن سورة الواقعة لها فعل عجيب في تيسير الأرزاق وفتح الأبواب المغلقة ولكن بشرط لمن أخذها بيقين وصدق التوكل، وبأخذ الأسباب.

وأضاف “أبوبكر” خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن سورة الواقعة تقرأ في الصباح، قبل الذهاب إلى العمل، ومصدر الرزق، بعد صلاة الصبح أو الفجر وأنت جالس على سجادة الصلاة في مكانك، وترفع يديك إلى الله وتقول هذا الدعاء.

وجاء نص الدعاء كالتالي:" سبحان ربي العظيم، سبحان ذي الع زة والملكوت، سبحان الحى الذي لا يموت، اللهم صلى صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نتوجه إليك بحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، والقاسم لما تعطى من فضلك وجودك لعبادك وخلقك يا أرحم الراحمين، وبسر بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة، اللهم أنزل علينا في هذه الساعة من خيرك وبركاتك ما أنزلت على أوليائك وخصصت به أحبابك وأذقنا برد عفوك وحلاوة غفرانك، وانشر علينا رحمتك التي وسعت كل شئ وارزقنا منك محبة وقبولا وتوبة نصوحا، وإجابة ومغفرة وعافية يا أرحم الرحمين، اللهم ارزقنا مغفرة وعافية تعم الحاضرين والغائبين، والأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تخيبنا مما سألناك ولا تحرمنا مما رجوناك".

وتابع "أبوبكر": "واحفظنا في المحيا والممات إنك مجيب الدعوات، اللهم يسر لنا رزقنا كله بلا تعب ولا من من أحد، واكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم نتوسل إليك بجاه وبقدر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان يسيرا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه وطيبه لنا يا أكرم الأكرمين، وإن كان طيبا فباركه لنا برحمتك يا أرحم الراحمن، اللهم إن أبواب خلقك قد غلقت، وإن منافذ الرزق عند عبادك قد ضيقت ولا أمل لنا إلا فيك يا أكرم الأكرمين، يا محيي الأجساد بعد الممات، يا منشئ كل شيء ولا يصعب عليك شيء، اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذى رجوتك به بقدره، يسر لي هذا الأمر الذي أسير فيه".