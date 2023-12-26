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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط ترقب أسعار الفائدة.. النفط العالمي مستقر

صدى البلد

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة مما يعزز النمو الاقتصادي العالمي ويغذي الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 79.13 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.59 دولارا للبرميل، مرتفعا ثلاثة سنتات، بحسب وكالة رويترز "الإخبارية".

التجارة ضعيفة حيث لا تزال بعض الأسواق مغلقة بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

وحقق كلا الخامين مكاسب بنحو 3% الأسبوع الماضي بعد أن عطلت هجمات الحوثيين على السفن الشحن والتجارة العالمية، مما زاد من التوترات في الشرق الأوسط مع استمرار الصراع بين إسرائيل وغزة.

وقالت شركة ميرسك الدنمركية، الأحد الماضي، إنها تستعد لاستئناف عمليات الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى نشر عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.

وكانت شركات الشحن قد أوقفت مرور السفن عبر البحر الأحمر الذي يتصل بقناة السويس، التي يمر بها نحو 12% من التجارة العالمية، وفرضت رسوما إضافية على تغيير مسار السفن.

وبشكل منفصل، نفت إيران يوم الاثنين مزاعم أمريكية بأن طائرة بدون طيار انطلقت من إيران ضربت ناقلة كيماويات في المحيط الهندي.

وقال البنتاغون في مطلع الأسبوع إن سفينة كيم بلوتو التي ترفع علم ليبيريا والمملوكة لليابان وتديرها هولندا تعرضت للقصف على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) قبالة ساحل الهند.

وتعززت أسعار النفط أيضا بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد بيانات أمريكية صدرت يوم الجمعة أظهرت من خلال بعض المقاييس الرئيسية أن التضخم الآن عند أو أقل من هدف البنك المركزي البالغ 2٪.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

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