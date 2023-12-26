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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حصاد الصحة 2023...

افتتاح 12 مركز سكر نموذجي و10 أقسام للعلاج الطبيعي والهيموفيليا

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح 12 مركز سكر نموذجي جديد تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي خلال عام 2023، ليصبح إجمالي المراكز 72 مركز على مستوى محافظات الجمهورية.


وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تم افتتاح 10 أقسام جديدة للعلاج الطبيعي ولمرضى الهيموفيليا والأطفال بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، فضلاً عن تطوير منظومة المعامل من خلال إدخال عدد من الفحوصات الجديدة كدلالات الأورام والهرمونات، تحليل الهيموجلوبين ، السكري ، اجهزة لمعامل الباثولوجي، أجهزة غازات الدم.

وتابعت "وزارة الصحة والسكان" أنه تم تطوير الخدمات الطبية المُقدمة من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، من خلال إضافة 120 قسم وخدمة جديدة من بينها (الأشعة المقطعية على شرايين القلب، عمليات الأسنان تحت مخدر عام للأطفال وذوى الإعاقة، عمليات مفاصل الكتف، جراحة الوجه والفكين، القسطرة المخية، جراحة الأورام، القساطر الطرفية، الأشعة التداخلية، زرع القرنية، وحدات الحقن البيولوجى وحقن العلاج الإنزيمى لمرضى MPS، جراحات المناظير،  خدمة الغسيل الكلوى بوحدات العناية المركزة).


وأضافت "وزارة الصحة والسكان" أنه تم تطوير 12 قسما من أقسام الاستقبال والطوارئ خلال عام 2023 كمرحلة أولى ، كما تم إضافة 88 سرير رعاية مركزة  بنسبة زيادة 11.8%.


ومن جانبه قالت الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الهيئة أصدرت قرارات بضم فئات جديدة خلال عام 2023 من (أصحاب المعاشات من عمال قطاع المقاولات والبناء والتشييد  وقطاع النقل والمواصلات والشحن والتفريغ  وقطاع المحاجر والملاحات)، وذلك بالإضافة  للفئات التي تم ضمها خلال عام 2022 والتي بلغت  15 مليون مواطن من فئات (الفلاحين وعمال الزراعة، أصحاب الاعمال، سائقي التاكسى والميكروباص، العمالة غير المنتظمة من الصيادين ، أعضاء النقابات المهنية والتشكيلين، عمال المناجم والمحاجر والمقاولات وعمال النقل والشحن)، وذلك بنسبة زيادة 28% لأعداد المنتفعين ليبلغ عددهم أكثر من 69 مليون منتفع.

وأكدت "الهيئة العامة للتأمين الصحي" العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في التوسع في تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين، وتحقيق مفهوم ورؤية التأمين الصحى لتغطية خدمات الرعاية الصحية بمفهومها الشامل.

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