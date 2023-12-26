رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية سابقا: هناك إرادة سياسية كبيرة لتطوير البحيرات|فيديو

أكد المهندس محمد شعبان، نائب رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية سابقًا، أن هناك إرادة سياسية حقيقية تهتم بالتنمية السمكية بصفة عامة والبحيرات بصفة خاصة حيث كانت تواجه البحيرات مشكلات عديدة على رأسها التعديات والصرف الصحي والصناعي والتوسعات العمرانية العشوائية.



وأضاف “شعبان” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن هناك حسما أمنيا بالتوازي مع الإرادة السياسية في تطوير البحيرات، حيث يحفظ كافة المكتسبات التي تشهدها البحيرات سواء من تطوير وتكريت وحمايتها من التعديات.



وأشار المهندس محمد شعبان، نائب رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية سابقًا إلى أنه حاليًا تكونت لجان لدراسة تشابك القوانين وتعمل على حل كافة المعوقات، متابعًا أنه حاليًا يتم دراسة شروع المركبات من نقاط ثابتة لعدم حدوث عشوائية وإقامة مجتمعات منظمة ومتكاملة للموانئ والصيادين.