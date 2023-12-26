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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة شتوية.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

منه فضالي
منه فضالي

خطفت الفنانة منة فضالي، أنظار متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،بصورة جديدة لها، من أحدث إطلالة.


 

وبدت منة فضالي بإطلالة ناعمة، مرتدية جاكت بالفرو بالون البني، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها".

آخر أعمال منة فضالي

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب،منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمدسلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد،ومنتأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

 كما شاركت منة فضالي في مسلسل " سره الباتع " رمضان 2023، مع المخرج خالد يوسف والذي تم عرضه علىشاشةon الدرامية وهو مسلسل مكون من 30 حلقة ملحمة تاريخية،  وحقق نجاح كبير على مستوى الجماهيري والنقاد،حيثجسدت منة فضالي دور شقيقة أحمد فهمي واستشهد زوجها ظابط الجيش أثناء تأدية عمله في سيناء ضحيةالعملياتالإرهابية الذي جسده الفنان أحمد صفوت.

مسلسل سره الباتع من بطولة  أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر،عمروعبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمودقابيل،عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور،مجديفكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفافمصطفى،هايدي سليم.

اخر اعمال منة فضالي أحمد فهيم المخرج خالد يوسف بيومي فؤاد هالة صدقي جعفر العمدة حسين فهمي سره الباتع صلاح عبد الله

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