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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3.8 مليار دولار زيادة في الصادرات الهندسية خلال 2023

مي حلمي
مي حلمي

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات مصر الهندسية بنسبة 10% حيث بلغت 3.876 مليار دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر2023 مقابل 3.525 مليار دولار لنفس  الفترة عام 2022.

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري، عن ارتفاع الصادرات الهندسية خلال شهر نوفمبر 2023 بالمقارنة بنفس الشهر من 2022 بنسبة 28% حيث بلغت 365.7 مليون دولار فى نوفمبر 2023 بالمقارنة بـ 286.6 مليون دولار فى نوفمبر 2022.

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وبشأن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2023 حتى نوفمبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2022 منها الكابلات حققت نمو 56.3% و الأجهزة المنزلية بنسبة 2.1% والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 33.5% وارتفعت صادرات وسائل النقل بنسبة 120.8% وحققت صادرات الآلات والمعدات 90.9% ومنتجات تشغيل المعادن حققت 35.2%.

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية في قارة أوروبا "تركيا - هولندا- المانيا- ايطاليا- التشيك- اسبانيا – بلجيكا" وفي آسيا "السعودية – الامارات - العراق- عمان" وفي أفريقيا "ليبيا - الجزائر - السودان - كوت ديفوار" وفي أسواق اخرى "البرازيل – الصين"

ومن جانبها أشادت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية بالارتفاع الواضح في صادرات القطاع الهندسي منذ بداية 2023 في ظل الظروف والتحديات الحالية سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي، مؤكدة أن القطاع الهندسي يحقق أداء جيد جداً من بداية العام ودائما ما نسعى إلي فتح الأسواق الجديدة وتنفيذ الأفكار غير التقليدية.

وأشارت مي حلمي إلى أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يعكف الآن على وضح استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 % اعتماداً على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الدولية مع مراعاة الضوابط الجديدة للمعارض وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية.

وذكرت"حلمي"، أن المجلس يساعد الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساندة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة والحصول على الدعم التصديري ومساندة الشركات في التعامل مع تحديات الأسواق الخارجية عبر تجهيز البيانات المطلوبة عن الأسواق المستهدفة بالتعاون مع التمثيل التجاري.

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