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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحديث الصناعة يشارك في تكريم 40 مصمما بأعمال تصميم التعبئة والتغليف

المدير التنفيذي لمركز
المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة

في إطار التعاون بين مركز تحديث الصناعة وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، شاركت  دعاء سليمة في احتفالية الجامعة بتكريم الطلاب المشاركين في المشروعات المتعلقة بمركز تحديث الصناعة، حيث تم تكريم 40 طالب وطالبة شاركوا في أعمال التصميم والتغليف الخاصة بعصارات العسل الأسود في نجع حمادي ضمن مشروع تطوير التكتلات الصناعية ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.


وأشادت دعاء سليمة خلال الاحتفالية بجودة التصميمات الخاصة بالطلاب حيث واكبت التطورات الحديثة وتماثل التصميمات المتعلقة بمكاتب التصميم المحترفة، وأوضحت أنه تم عرض هذه التصميمات خلال معرض فود أفريكا خلال مشاركة التكتلات الصناعية به.

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وقالت  دعاء سليمة إن المشروعات المشتركة بين الجانبين فيما يتعلق بقطاع الأغذية كانت نموذجاً ناجحاً سواء للمركز والقطاع الصناعي الذي وجد في الأفكار والحلول التصميمية لطلاب كلية الفنون والتصميم بالجامعة من الاحترافية والالتزام ما يوازي العديد من مكاتب التصميم والجرافيك المتواجدة بالسوق.
وأشارت إلى أن الجامعة وطلابها استفادوا من معايشة الواقع الصناعي المصري والتعرف على إمكانياته وقدراته الإنتاجية وأراء رجال الصناعة في العملية التصميمية وذلك من خلال جلسات التفاوض التي كانت تتم بين الطلاب ورجال الصناعة.
وفي ختام الاحتفالية تم تكريم دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وعدد من أعضاء فريق العمل تقديراً للجهود المشتركة بين الجانبين.
يأتي هذا استكمالاً للتعاون بين الجامعة والمركز على مدار 5 سنوات في مختلف القطاعات، من اجل ربط الصناعة بالأكاديميا وذلك من خلال التشبيك بين المجتمعين الصناعي والأكاديمي، وتعزيز المدخل المحلي في مراحل التصنيع، خصوصاً فيما يتعلق بمحور التصميم الصناعي.

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