سكر وسجاير .. حملات أمنية مكبرة على تجار السوق السوداء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة عن ضبط (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم) وبحوزته (8,980 طن سكر – مبلغ مالى - ماكينة لحام) بداخل المخزن ملكه "بدون ترخيص" كائن بدائرة المركز ، وبمواجهته قرر بتخزين السكر "مجهول المصدر" بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والماكينة للتجزئة.

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط سيارة قيادة (سائق – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط) مُحمل بداخلها (7577 خرطوشة سجائر مختلفة الأنواع) بمواجهته إعترف بأن المضبوطات مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وأن السيارة يستخدمها فى نقل البضائع المهربة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.