القرش: الدولة تستهدف زراعة 1.1 مليون فدان جديد في توشكى وشرق العوينات|فيديو

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قطاع الزراعة كبير للغاية، و شهد طفرة غير مسبوقة في الـ9 أعوام الماضية، مؤكداً أن هناك جهد كبير بذل لزيادة المساحة المنزرعة وتعظيم إنتاجية وحدة الأرض و المياه.

الزراعة: الدولة المصرية عملت على مشروعات جديدة لتوسيع المساحة المنزرعة

وأضاف محمد القرش خلال لقائه عبر فضائية "DMC"، أن مشروع توشكى أهمل خلال فترة معينة، ولكن المشروع يشهد حاليا ضخ استثمارات جديدة، لكي يعود هذا المشروع لمكانته و يحقق الأهداف المرجوة منه، لافتاً إلى أن الدولة تستهدف زراعة 1.1 مليون فدان جديد من خلال مشروع توشكى و شرق العوينات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن الدولة المصرية عملت على مشروعات جديدة لتوسيع المساحة المنزرعة، و لكنها لم تهمل الأراضي الزراعية القديمة، بل عملت على منع التعديات عليها، وتم تعديل تشكيلي على هذا الأمر للمحافظة على الرقعة الزراعية القديمة عالية الإنتاجية.

ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن الدولة المصرية خصصت عشرات المليارات من الجنيهات وذلك لتوفير تمويل للمزارعين، يساعدهم على تطوير أساليب الري، لزيادة الأنتاجية و الدخل.