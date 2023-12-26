وزيرا التنمية المحلية و الزراعة يزوران بورسعيد لتفقد عدد من المشروعات القومية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، اللواء هشام ٱمنة وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، بمكتبه بمبنى ديوان عام المحافظة، وذلك على هامش زيارتهما لمتابعة الموقف التتفيذي لعدد من المشروعات القومية والتنموية ببورسعيد و لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد.

وزيرا التنمية المحلية ووالزراعة فى زيارة رسمية لتفقد المشروعات بمحافظة بورسعيد IMG-20231226-WA0008 IMG-20231226-WA0019 IMG-20231226-WA0015 IMG-20231226-WA0017 IMG-20231226-WA0016 IMG-20231226-WA0018 IMG-20231226-WA0009 IMG-20231226-WA0013 IMG-20231226-WA0010 IMG-20231226-WA0012 IMG-20231226-WA0011 IMG-20231226-WA0014 IMG-20231226-WA0007 IMG-20231226-WA0006 IMG-20231226-WA0004 IMG-20231226-WA0005

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة وزير التنمية المحلية و وزير الزراعة لمحافظة بورسعيد، مشيدا بالتعاون المثمر بين محافظة بورسعيد ووزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة في العديد من الملفات.

كما وجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير التنمية المحلية على تقديم الدعم المتواصل لجميع المشروعات الخدمية المقامة على أرض بورسعيد والشكر لوزير الزراعة على جهود الارتقاء بالقطاع الزراعي داخل المحافظة.

ومن المقرر أن يتم عقد احتفالية بالديوان العام يتم خلالها توزيع عقود تمليك مؤمنة على عدد من المزارعين بمناطق سهل الطينة و سهل الحسينية و مثلث الخير ، كما يتضمن برنامج زيارة الوزراء تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ببورسعيد.