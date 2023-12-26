وزيرا التنمية المحلية و الزراعة يزوران بورسعيد لتفقد عدد من المشروعات القومية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، اللواء هشام ٱمنة وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، بمكتبه بمبنى ديوان عام المحافظة، وذلك على هامش زيارتهما لمتابعة الموقف التتفيذي لعدد من المشروعات القومية والتنموية ببورسعيد و لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد.
ورحب محافظ بورسعيد بزيارة وزير التنمية المحلية و وزير الزراعة لمحافظة بورسعيد، مشيدا بالتعاون المثمر بين محافظة بورسعيد ووزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة في العديد من الملفات.
كما وجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير التنمية المحلية على تقديم الدعم المتواصل لجميع المشروعات الخدمية المقامة على أرض بورسعيد والشكر لوزير الزراعة على جهود الارتقاء بالقطاع الزراعي داخل المحافظة.
ومن المقرر أن يتم عقد احتفالية بالديوان العام يتم خلالها توزيع عقود تمليك مؤمنة على عدد من المزارعين بمناطق سهل الطينة و سهل الحسينية و مثلث الخير ، كما يتضمن برنامج زيارة الوزراء تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ببورسعيد.