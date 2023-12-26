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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إلى النهائي.. إمام عاشور يعلق على تأهل الأهلى لـ السوبر المصري

امام عاشور
امام عاشور

شارك اللاعب إمام عاشور  نجم الأهلي صورا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
 

وعلق إمام عاشور علي الصورة قائلا:" إلي النهائي ".

 

ووجه إمام عاشور رسالة عقب مساهمته في الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف حيث جاء من تمريرة اصطدمت في ارثر لاعب المنافس لتسكن الشباك ويتأهل الفريق الأحمر لنهائي السوبر المصري.


 وتوجه لاعب الأهلي إلى الكاميرات عقب احتساب الهدف ليشير بعلامة البكاء ساخرا من الحديث عن ندمه للانتقال للنادي الأهلي.

 

وقال إمام عاشور، في تصريحات عقب المباراة الفريق حقق المطلوب من مواجهة سيراميكا كليوباترا، ونجح في التأهل ‏إلى نهائي بطولة السوبر المصري عن جدارة واستحقاق.‏

وأوضح أن الفريق قدم مباراة قوية، وأن اللاعبين كان لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز، وهو ما ظهر بشكل فعلي من خلال ‏الأداء القوي والمميز حتى بعد الدقيقة 90.‏

وأضاف أن اللاعبين كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، وكل لاعب قدم كل ما لديه، وهو ما تكلل في النهاية بالفوز والتأهل إلى ‏المباراة النهائية للبطولة.‏

وأشار عاشور إلى أن الفريق يضع لقب البطولة هدفًا له، وأن الجميع داخل الفريق على قلب رجل واحد من أجل الفوزباللقب، بعد ‏التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.‏

وفي ختام تصريحاته، توجه اللاعب بالشكر إلى جماهير الأهلي التي ساندت الفريق ودعمته، متمنيًا الفوز باللقب من أجلهم.‏

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