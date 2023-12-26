البحرية البريطانية تعلن عن حادث جديد بالقرب من ميناء الحديدة اليمنية

أعلنت هيئة بحرية بريطانية ، اليوم الثلاثاء، عن حادث جديد على بعد 60 ميلا بحريا من ميناء الحديدة اليمني.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن انفجار وصواريخ على بعد 4 أميال بحرية من موقع سفينة قرب الحديدة باليمن.

كما أفادت هيئة بحرية بريطانية ، في وقت سابق من اليوم ، بتسجيل انفجارين بمسيرتين استهدفتا سفينة قرب ميناء الحديدة اليمني.

وقالت هيئة بحرية بريطانية ، إنها تلقت تأكيدا بأن السفينة المستهدفة غرب الحديدة أكملت إبحارها دون ضرر.

وذكرت رويترز، نقلا عن بيان الهيئة البحرية البريطانية أن هناك تقارير عن رصد مسيرات عقب انفجارين شوهدا على بعد نحو 5 أميال بحرية من سفينة غربي الحديدة.

وأضافت الهيئة البحرية البريطانية ، أن السفينة تتواصل مع قوات التحالف في ظل تقارير تفيد بسلامة السفينة وطاقمها.

ولم تقع إصابات، بالرغم من أن الهجمات مستمرة على رغم تشكيل التحالف البحري الأمريكي في الأيام الأخيرة.