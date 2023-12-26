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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي السوبر المصري| الأهلي يتجه لخوض مرانه الأول استعدادا لـ فيوتشر

الأهلي
الأهلي

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فندق الإقامة في مدينة أبوظبي، استعدادًا لخوض المران الذي يقام على ملعب كريكيت، استعدادًا لمواجهة فيوتشر في المباراة النهائية  على كأس السوبر المصري، والتي تقام مساء الخميس القادم، على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي.

وينطلق مران الأهلي، في تمام الساعة السادسة بتوقيت الإمارات - الرابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب كريكيت القريب من فندق إقامة الفريق بمدينة أبوظبي.

ويبدأ الفريق استعداداته لمباراة فيوتشر، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة.

وحقق الأهلي الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الاثنين على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية لمواجهة فيوتشر.

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صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

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