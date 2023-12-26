مكالمة تليفونية تحسم مصير مبابي للانتقال إلى ريال مدريد

قارب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، على حسم قراره حول الانتقال إلى ريال مدريد، الموسم المقبل في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع الفريق الباريسي، الصيف المقبل.

ووفقا لشبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، سيجري فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مكالمة مصيرية بنفسه مع مبابي، الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن بيريز، سيطرح على مبابي سؤالاً واحدًا: "هل لا تزال ترغب في التوقيع مع ريال مدريد؟".

وأوضحت أن فلورنتينو بيريز يأمل في الحصول على إجابة قاطعة من مبابي، وإذا جاء رد الفرنسي "لا أريد التوقيع الآن"، فإن الأمور ستصبح صعبة للغاية في الصفقة.

يذكر أن بيريز كان على اتصال مباشر أيضًا مع مبابي، عندما كان اللاعب الفرنسي قريبًا من التوقيع مع الريال في صيف 2022، قبل أن يجدد مع باريس لموسمين آخرين.