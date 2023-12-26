مجلس جامعة بنها: الانتهاء من الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه مساء اليوم برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وبحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء مجلس الجامعة.



واستهل الدكتور ناصر الجيزاوي الجلسة بتقديم التهنئة باسم مجلس الجامعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لانتخابه لفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية، والتي تعكس ثقة الشعب المصري في قيادته السياسية، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في مواصلة الإنجازات التي شهدتها مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.



وأشاد رئيس الجامعة بالمشاركة الإيجابية والأداء المتميز والمظهر الحضاري للقيادات الجامعية ومنسوبي الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة التدريس خلال الانتخابات الرئاسية وحرصهم على أداء هذا الاستحقاق الدستوري الهام.



وخلال الجلسة استعرض رئيس الجامعة، الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر أن تبدأ خلال شهر يناير القادم من خلال إعلان جداول الامتحانات والعمل على تجهيز اللجان والقاعات، وتوفير بيئة مادية ونفسية آمنة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.



ووجه رئيس الجامعة القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بالمتابعة المستمرة لأعمال الإمتحانات والتواجد وسط الطلاب للرد علي تساؤلاتهم واستفساراتهم ، كما وجه برفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية في العيادات وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.



وأكد "الجيزاوي" أهمية النظافة والشكل العام أمام وداخل الكليات والتهوية الجيدة داخل اللجان ، ومتابعة اشتراطات الحماية المدنية داخل اللجان والقاعات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء الإمتحانات.