عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لإجراء أعمال الصيانة..

هندسة كهرباء بيلا: فصل الخدمة عن عدة مناطق بالمدينة غدا

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

أعلنت هندسة كهرباء بيلا، فصل التيار الكهربائي عدة مناطق بمدينة بيلا، غداً،  الأربعاء، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي الإعدادية بنين، بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: «حي أبو دشيش – حي علوانة – شارع مدرسة الإعدادية بنين»، مؤكدة إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

وتهيب هندسة الكهرباء، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنه.

إجراء أعمال الصيانة احتياجات المواطنين أعمال الصيانة الدورية التيار الكهربائى انقطاع الكهرباء فصل التيار الكهربائي كفر الشيخ فصل الكهرباء الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

موضوعات متعلقة

وكيل وزارة الشباب يكرم الفائزين في مسابقة الشطرنج بكفر الشيخ

كفر الشيخ.. تدريب موظفي الأرشيف على منظومة الصادر والوارد بمركز استدامة

إزالة 223 إعلاناً مخالفاً خلال حملة مكبرة في كفر الشيخ.. صور

بحضور قيادات حزبية ونواب.. أمين مساعد مستقبل وطن بكفر الشيخ يحتفل بزفاف نجله

حياة كريمة.. «صحة كفر الشيخ» توجه قافلة طبية مجانية لأهالي صندلا |صور

جامعة كفر الشيخ تعلن نتيجة مسابقة المبادرات المجتمعية المؤهلة لـ إبداع 12

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال كسح مياه الأمطار في بلطيم.. صور

تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم خدمات المواطنين بكفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

اعرف فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2023 برقم العداد

إصابات مؤكدة.. حزب الله يقصف مقر قيادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

إبراهيم فايق يتغني بالأهلي: ألف مبروك لـ بابا الشغلانة

بسبب اغتيال موسوي.. إعلام عبري: إيران وراء حادث سفارة تل أبيب بنيودلهي

إجراء عاجل من اليابان ضد يحيي السنوار وكبار قادة حماس

مصادر: عزل حطب من رئاسة اللجنة الأوليمبية.. وإدريس أو العريان قائما بالأعمال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عدداً من الأنشطة المجتمعية لخدمة أبناء محافظة مطروح

يمكنهم الإنجاب دون تزاوج.. إليكم أغرب 5 حيوانات حول العالم| صور

هتلبس أيه في رأس السنة.. الأرصاد تفاجئ المواطنين.. ايه الحكاية

حصاد 2023.. نجوم ونجمات دخلن القفص الذهبي

فيديو

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع أسرة كاملة في الشرقية «فيديوجراف»

35 مليون متابع في 9 ساعات|كلمات محمد صلاح عن غزة تلهب المشاعر «فيديوجراف»

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. ماذا سيحدث ؟

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ