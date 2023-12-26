تطوير وتنفيذ محاور مرورية جديدة لتحسين الصورة البصرية وفتح مسارات للتنمية بالغربية

قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، إن تنفيذ محاور مرورية جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية تستهدف تحسين الصورة البصرية في نطاق مراكز وأحياء المحافظة وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم مع الهيئة العامة للطرق والكباري، والمرور، ومديرية الإسكان لاستعراض المقترحات الخاصة بتطوير المحاور المرورية بالمحافظة، ومتابعة مقترحات التطوير ومناقشاتها على أرض الواقع تمهيدا للبدء في تنفيذها.



واستعرض المحافظ الخطط المقترحة لتطوير المحاور بمراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة وحرصها المستمر على فتح المحاور المرورية الجديدة وتطوير وتوسعة الطرق الرئيسية وذلك بهدف تخفيف الضغط على الطرق والشوارع الرئيسية بالمدن.



وأكد رحمي حرص المحافظة على تنفيذ محاور مرورية جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية المتعددة بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية.