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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل خطة النواب: 7 اجتماعات في الأسبوع الأول من يناير 2024

النائب مصطفي سالم
النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة أمامها أسبوع حافل من الاجتماعات الهامة التي تصل إلى سبعة اجتماعات خلال الأسبوع القادم.


وأضاف أن الاجتماعين الأول والثاني ينعقدان  يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2024  لمناقشة توصيات اللجنة عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/2022 وكذلك استعراض النتائج الاجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 وأهم الملاحظات كما يتناول الاجتماعين استعراض النتائج الإجمالية المجمعة للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023.


وأشار سالم إلى أن الاجتماعين الثالث والرابع والمزمع انعقادهما يوم الأربعاء الموافق 3/1/2024 سوف يخصصان لاستعراض التنفيذ الفعلي للخطة الاستثمارية للموازنة العامة للدولة واهم الملاحظات للسنة المالية 2022/2023، وكذلك استعراض التنفيذ لفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 وأهم الاستفسارات-  نشاط وحدة التنمية المستدامة – وحدة التخطيط الاستراتيجي.

 

أما الاجتماعات الخامس والسادس والسابع وموعدهما  يوم الخميس الموافق 4/1/2024 وذلك لاستعراض نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2022/2023 مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية – قطاع التمويل بوزارة المالية.

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