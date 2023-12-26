كتائب القسام تعلن تدمير دبابة وجرافة إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105"

أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنها تستهدفت دبابة وجرافة إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، أنها تدمير 4 آليات إسرائيلية في حي الشيخ رضوان و9 آليات متوغلة في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “دمرنا 4 آليات صهيونية متوغلة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بقذائف الياسين 105”.

وأضافت: “دمرنا 9 آليات صهيونية متوغلة في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة بقذائف الياسين 105”.

وتابعت: “تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وأوقعوها بين قتيل وجريح في منطقة جبل الريس شرق مدينة غز”.