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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رد مدمر.. إيران تهدد بـ تسوية تل أبيب بالأرض

أرشيفية
أرشيفية

حذر السفير الإيراني السابق في العراق، وكبير مستشاري قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إيرج مسجدي، إسرائيل من الاستفزازات على الأراضي الإيرانية، وإلا فإن تل أبيب سيتم تسويتها بالأرض.

وفي مقابلة مع وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، قال مسجدي: “لا داعي لتدخل طهران في الحرب في قطاع غزة الآن، لأن المقاومة الفلسطينية تقاتل نفسها”.

وقال مسجدي: "لكن إذا مارست إسرائيل الاستفزازات علي أراضي الجمهورية الإسلامية، فسوف يفهمون في ذلك اليوم ما ستفعله إيران، أي: ستُسوى تل أبيب بالأرض”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الاستخبارات الإيراني، إن اغتيال مستشار الحرس الثوري في سوريا، رضي موسوي سيكون له عواقب وخيمة على إسرائيل.

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بدوره، قال العميد رضا طلائي، المتحدث بأسم وزارة الدفاع الإيرانية، إن “استشهاد المستشار الإيراني العميد سيد رضي موسوي يظهر النزعة الإرهابية والانتهاك الواضح لسيادة الدولة السورية، فضلاً عن خلق حالة من الانفلات الأمني ​​ومحاولة الكيان الصهيوني لاشعال الحروب”.

وأضاف: “من المؤكد أن هذه الجريمة تستحق العقاب وعلى مرتكبي هذه الجريمة أن ينتظروا دفع ثمن عملياتهم الأخيرة، وانتظار ذلك سيؤلم الكيان الصهيوني”.

إسرائيل تل أبيب ايران طهران غزة

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