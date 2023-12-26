جنون الذهب مستمر| السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعاره

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن شهد سوق الذهب في الشهور القليلة الماضية ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة محليا وعالميا، ومع التوقعات المتزايدة بتثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام 2024، سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، أعلى مستوى لها.

وقفز سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه مساء الإثنين ليسجل مستوى قياسي جديد في تاريخه، خاصة عيار 21 الأكثر شعبية، الذي تجاوز حاجز 3.200 جنيه، بعد ما كان سعر الذهب قفز خلال تعاملات أمس بنحو 100 جنيه للجرام.

وسجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، عيار 14 .. سجل 2117 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 سجل 2721 جنيها للجرام.

اما سعر الذهب عيار 21 سجل 3175 جنيها للجرام.

فيما وصل سعر الذهب عيار 24 الى 3629 جنيها للجرام.

وسعر الجنيه الذهب سجل نحو 25400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

ولم يكن هذا الارتفاع على المستوى المحلي فقط بل ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2063 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بارتفاع 9.5 دولار بنسبة 0.46% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وتعليقا على هذه الطفرة وهذا الارتفاع في سوق الذهب، قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن الصعود الحاد في أسعار الذهب بالسوق المحلي بـ "غير المبرر أو المنطقي"، يرجع إلى ارتفاع معدل الطلب الجماعي على الشراء بالتزامن مع انخفاض حجم المعروض.

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية امس، لتراجع أسعار الذهب إلى مستويات 2100 للجرام عيار 21 في أعقاب تطبيق مبادرة الإعفاء الجمركي للمصريين بالخارج على واردات الذهب بعدما وصل لمستويات 2850 جنيها بوقت سابق.

وتوقع حدوث استقرار بالأسعار بالتزامن مع استقبال كميات كبيرة من الذهب مع المصريين العائدين من الخارج خلال فترة إجازات منتصف العام عقب تجديد المبادرة، قائلا: "من الوارد انخفاض الأسعار إلى 3 آلاف مجددا".

ونصح الراغبين في الادخار إلى التريث وإرجاء الشراء إلى حين تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، قائلا: «لا يوجد داع للشراء الآن في قمة صعود الذهب، فالسعر الحالي مبالغ به وغير واقعي».

ومن جانبه، قال وليد فاروق، المحلل الاقتصادي المختص بسوق الذهب، إن أسعار الذهب يتم تحديدها عن طريق العديد من العوامل، ومنها سعره في البورصة العالمية.

وسعر صرف الدولار في السوق الموازي.

وايضا العرض والطلب.

واكد المحلل الاقتصادي وليد فاروق خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية، يرجع إلى التوقعات والمؤشرات التي تؤكد أن الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في دورة التيسير الكمي، وهي تثبيت أسعار الفائدة بعد إنهائه دورة التشديد النقدي، وهناك احتمالية كبيرة في خفض أسعار الفائدة في شهر مارس 2024، ومن المعروف أن هناك علاقة عكسية بين الذهب والدولار، فحين تنخفض أسعار الفائدة ترتفع أسعار الذهب.

وأشار فاروق، إلى أن هناك أيضا ارتفاعا في أسعار الذهب محليا، نتيجة ارتفاع أسعاره عالميا، نتيجة ارتفاع في سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة، وسوف نشهد ارتفاعات أخرى في أسعار الذهب.

ونصح المواطنين بشراء الذهب خلال هذه الفترة، ولكن عدم بيعه إلا بعد مرور 3 سنوات على الأقل، مشيرا: "سوف يشهد سوق الذهب ارتفاعات غير مسبوقة خلال شهر يناير القادم".

وفي نفس السياق أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أنه لا صحة لوقف عملية البيع والشراء على الذهب.

وقال رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أنصح المواطنين بشراء الذهب لأنه الملاذ الآمن دائما، والمواطن المحتفظ بالذهب لن يخسر أبدا".

كما قال أن: "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أثر على سعر الذهب"، موضحا: "أن المناسبات ليس لها علاقة بارتفاع سعر الذهب، والجنيهات والسبائك الذهب هي الأكثر مبيعا".

كما أوضح أن هناك موجة شرائية تحوطية في السوق المصري للذهب، والتوترات التي تحدث في العالم تشير إلى ارتفاعات قادمة في الذهب خلال 2024"، كما أن هناك ضغط على العملية الشرائية للذهب مما تسبب في ارتفاعه".

وعن زيادة سعر الجنية الذهب، أوضح عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال الفترة الجارية.

وأكد المغربي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب هو زيادة الطلب على المعروض من المشترين في المحال، مشيرًا إلى أن حالة العرض والطلب تؤثر على تحرك الأسعار في الأسواق.

وبخصوص أسعار الذهب اليوم، قال عضو شعبة الذهب، إن سعر الجنيه الذهب الآن يبلغ حوالي 25 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تستقر الأسعار خلال الفترة القادمة.

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