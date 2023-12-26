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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صادرات إيران تتخطى 63 مليار دولار| تفاصيل

إيران
إيران

كشفت إيران اليوم الثلاثاء، عن قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الجارية، ووصلت قيمة الصادرات إلى 63 مليار دولار.

وقال وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، إن مصلحة الجمارك الإيراني ولأول مرة تنشر بيانات التجارة الخارجية باحتساب صادرات النفط والكهرباء والخدمات الفنية الهندسية، وفقا لما أوردته وكالة "مهر" الإيرانية.

وأشار خاندوزي إلى أن الميزان التجاري سجل فائضا بـ15 مليار دولار، حيث سجلت الصادرات النفطية وغير النفطية أكثر من 63 مليار دولار في مقابل واردات تخطت 48 مليار دولار.

وأوضح خاندوزي أن تجارة إيران الخارجية في الشهور التسعة المذكورة، المنتهية 21 نوفمبر 2023 بلغت 112 مليار دولار بنمو أكثر من 7 بالمئة عن الفترة المناظرة 2022.

صادرات ايران وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي مصلحة الجمارك الإيراني

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