صدمة بسبب حالة الطقس في رأس السنة | اعرف التفاصيل

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ليلة رأس السنة

قدمت مذيعة موقع صدي البلد ملك ريان تغطية خاصة حول حالة الطقس يوم رأس السنة الجديدة هيئة الأرصاد الجوية تعلن عن تأثر البلاد بظاهرة جوية ليلة رأس السنة الميلادية، وتوجه عدة نصائح للمواطنين، وتحذؤ من طقس يوم غدا الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

ومن خلال تغطيتنا الجوية الآن سنتعرف على حالة الطقس من اليوم وحتى يوم الأحد المقبل والذي سيكون يوم الاحتفال برأس السنة الميلادية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس من اليوم الثلاثاء حتى ليلة رأس السنة يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023، واستبعدت فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء، لنشهد طقسا معتدلا خلال ساعات النهار وبارد على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة ليلة رأس السنة 22 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و14 درجة ليلا، وتسجل محافظة الإسكندرية 22 درجة نهارا، وترتفع على مدينة أسوان وتسجل 26 درجة مئوية.

أيضا نصحت الأرصاد الجوية بارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات النهار، واصطحاب جاكت ثقيل عند الخروج في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وتتأثر البلاد بظاهرة جوية ليلة رأس السنة وهى تكون الشبورة المائية، وانخفاض الرؤية على المناطق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والسريعة، ونصحت قائدى السيارات بتهدئة السرعة وتشغيل المساحات وترك مسافات آمنة من السيارات حفاظًا على أرواح المارة والركاب.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن توقعات الطقس ليلة راس السنة وهل ستكون الاجواء مناسبة للخروج أم لا؟

ورد على ذلك الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقا، وتوقع أن تكون الاجواء ليلة رأس السنة أجواء لطيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، معتدلة على جنوب البلاد وسط تكون الشبورة المائية في المساء المتأخر والصباح والباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وأكد عبدالعال في تصريحات إعلامية، أن حالة الطقس ليلة رأس السنة، تُحفز المواطنين على الاحتفالات في الشوارع والاستمتاع بالأجواء.

ومن طقس ليلة رأس السنة دعونا ننتقل لنتابع معكم حالة الطقس غدا وحتى يوم الجمعة المقبل والتي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

حيث أوضحت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص لسقوط الأمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية وهى المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحرى، ولكنها أكدت أن غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس من المتوقع أن تشهد الأحوال الجوية منخفض جوى في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة كميات الأمطار على محافظات الجمهورية، حيث تكون هناك فرص سقوط الأمطار متوسطة ورعدية على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتمتد أمطار خفيفة متوسطة يوم الخميس للمناطق الداخلية الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وقالت إن كميات الأمطار ستقل مع يوم الجمعة المقبل، ولكن درجات الحرارة تظل على مدار هذا الأسبوع حول المعدلات الطبيعة، مؤكدة على أهمية متابعة النشرات اليومية بشكل يومى وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، وعدم الإنخداع بالإستقرار في فترات النهار حتى لا تحدث إصابة بنزلات البرد

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار فمن المتوقع غدا الأربعاء، ان تكون هناك أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما متوقع يوم الخميس، أن تكون هناك أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.