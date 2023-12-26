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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي فلسطيني: نتنياهو اعترف لأول مرة بأحد أهداف إسرائيل من العدوان

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور عبد المهدي مطاوع، محلل سياسي فلسطيني، إن نتنياهو اعترف بأحد أهداف إسرائيل الأساسية من العدوان على غزة لأول مرة وهي التهجير القسري، وإسرائيل تستهدف 4 مقومات أساسية في هذه الحرب وهي الصحة والسكن والتعليم والاقتصاد من أجل تحويل قطاع غزة لبيئة طاردة للسكان، وبعد اعتراف نتنياهو بالأمس بعد 80 يوم يوضح ذلك أمام الجميع. 

حديث عن القضية الفلسطينية 

وأضاف "مطاوع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع من خلال قناة "المحور"، أن إسرائيل تخسر في حربها على قطاع غزة، ولكنها تتعمد نشر خسائرها بشكل فادح للغاية، والصيغ التي تستخدمها تمر من تحت الرقابة العسكرية من أجل تبرير للداخل الإسرائيلي أهمية استمرارها في الحرب، وتحاول الترويج والتبرير للإدارة الأمريكية أفعالها في قطاع غزة. 

وتابع أن إسرائيل ترغب في التخلص من الوضع الديمغرافي الفلسطيني في قطاع غزة، ونتنياهو يريد إدارة مدنية بدون أن يكون لها مرجعية فلسطينية تجعل هناك وحدة بين غزة والضفة مما يجعل إسرائيل تدفع ثمنا سياسيا مقابل ذلك، وأمريكا لا تريد ذلك، لأن أمريكا سمعت من كل الدول العربية أن حل هذه الحروب المتكررة أن يكون هناك مسار سياسي يؤدي لحل الدولتين لدولة فلسطينية وهذا كان معظم تصريحات أمريكا في الفترة الماضية. 

القضية الفلسطينية نتنياهو إسرائيل محلل سياسي فلسطيني غزة

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