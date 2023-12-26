خلافات كبيرة بمجلس الحرب الإسرائيلي بشأن استمرار الحرب علي غزة

أفادت القناة الـ13 العبرية، اليوم الثلاثاء، بوجود خلافات في مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن استمرار المرحلة الحالية من الحرب علي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن الحرب في قطاع غزة ستستمر لأشهر.

وأضاف هاليفي، في تصريحات له: “الحرب ستستمر لأشهر طويلة وسنعمل بطرق مختلفة لتحقيق الإنجاز”، زاعما “الاقتراب من تفكيك البنية التحتية لحماس في شمال غزة”.

وتابع رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: “لا توجد طريقة سريعة أو حلول سحرية لإنهاء الحرب وتفكيك حماس.. وسننال من قادة الحركة”.

وقال هاليفي: “سنكثف العملية البرية في غزة ولا عودة إلى وضع ما قبل 7 أكتوبر”.