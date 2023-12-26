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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم اسم المخرج الراحل أحمد بدرخان بمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

صدى البلد

كرم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية خلال حفل افتتاحه الذي أقيم اليوم بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، اسم المخرج الراحل أحمد بدرخان، وتسلم درع التكريم نجله المخرج علي بدرخان.

أنطلقت اليوم الدورة الثالثة من فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، والذى يقام هذا العام في دورة استثنائية، ويستمر إلى ٢٩ ديسمبر الجارى بدار الأوبرا المصرية، تحت شعار «السينما.. درع العقول وسيف المبدعين».

يعرض خلال فعاليات المهرجان هذا العام أكثر من ٣٠ فيلم من ٢٠ دولة فرنكوفونية، ما بين أفلام روائية طويلة وأفلام روائية ووثائقية قصيرة.

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ويشارك في لجان التحكيم هذه الدورة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية نخبة من السينمائيين المصريين والعرب، حيث يرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة المخرج الكبير على بدرخان، ويشاركه في عضوية اللجنة كل من النجمة سماح أنور ومدير التصوير الكبير محمود عبدالسميع  والمخرجة التونسية جيهان إسماعيل والسينمائى الإيڤوارى إيف آلان بيلو.

أعضاء لجنة تحكيم الروائية القصيرة

كما ترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبعضوية المؤلفة والكاتبة نهى يحيى حقى والنجمة الشابة هبة عبدالغنى.

أحمد بدرخان أحمد بدر الأوبرا المصرية أفلام روائية القاهرة للسينما الفرنكوفونية الفرنكوفونية المخرج الكبير علي بدرخان

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