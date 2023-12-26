بطل سابق يرد على هشام حطب: يوجد اقتتال في اتحاد الفروسية.. فيديو

قال خالد محمد، بطل مصر السابق في الفروسية، إنه لن يتحدث عن تشويه المهندس هشام حطب، رئيس اتحاد الفروسية المصري، لتاريخه، مؤكدا أنه تم الإطاحة بسامح الدهان وعبدالفادر سعيد المصنفين عاليما بسبب المشاكل مع هشام حطب.



أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أموال اتحاد الفروسة تتجه إلى فارس واحد فقط، مشيرا إلى أن هناك تحطيما للاعبي الفروسية من جانب الاتحاد الذي يرأسه هشام حطب.



وأوضح بطل مصر السابق في الفروسية، أنه تم تقديم فواتير بقيمة 25 مليون جنيه للإعداد لبطولة أولمبياد طوكيو لم يتلق أي لاعب أموال، مشددا على أنه لابد من الكشف عما حدث في أولمبياد طوكيو مع الفارس سامح الدهان.



أضاف، أن الفارس عبدالقادر تعرض لضغوط ومضايقات لاستبعاده من الفرق والفردي في أولمبياد طوكيو، موضحا أن اتحاد الفروسية لم ينفق أي أموال على سامح الدهان أو عبدالقادر سعيد المصنفين عالميا.



وأوضح أنه قرر اعتزال الفروسية بسبب المضايقات التي تعرض لها في اتحاد الفروسية، مشيرا إلى أنه عندما يفوز شخص برئاسة اتحاد الفروسية بعمل على زيادة أعداد الأندية للحفاظ على منصبه.

وقال بطل مصر السابق، إن هناك اقتتالا، على منصب رئيس اتحاد الفروسية، مبينا أن هناك بلاغات متبادلة بيني وبين هشام حطب وتم شطب اسمه.

