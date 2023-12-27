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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الصور الأولى لتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس

تسليم التابلت 2024
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي

حصل موقع “صدى البلد” على الصور الأولى التي ترصد إجراءات تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس ، قبل أيام من انطلاق امتحانات نصف العام 2024 المقرر عقدها يناير المقبل .

الأوراق المطلوبة لـ تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي

- صورة شهادة الميلاد 
- صورة بطاقة الأب
- صورة بطاقة الأم
-ايصال تأمين التابلت من البريد + 2 صورة منه
-صورة وصل المصروفات
-أصل شهادة الإعدادية لمن لم يسلمها إلى المدرسة

ويتم تسليم التابلت 2024 للطالب و ولي الأمر ، وتقوم المدارس بتصوير إقرار استلام التابلت لتوقيع ولي الأمر عليه

رسوم تأمين التابلت اللازمة لـ تسليم التابلت 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يمكن اتمام اجراءات تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي ، إلا بعد قيام الطالب بسداد رسوم تأمين التابلت 2024 التي يجب دفعها في البريد تحت بند تأمين التابلت. 

وتبلغ قيمة رسوم تأمين التابلت 2024 الواجب دفعها قبل تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول  105 جنيهات.

وأكدت المدارس الثانوية أنه يتم دفع  رسوم تأمين التابلت 2024 في البريد بصورة شهادة الميلاد فى البريد المصري.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 

وفيما يتعلق بـ امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي والذي يعقد على مستوى الادارات التعليمية، أكد الدكتور رضا حجازي على إتاحة الامتحان الكترونياً على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس وتدريب الطلاب الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة الامتحان، كما وجه بإجراء الامتحان ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت، مشيرا إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام الامتحان سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

 

و وجهت الإدارات التعليمية، تنبيهات هامة وعاجلة لطلاب الصف الثاني الثانوي استعداداً لـ امتحانات نصف العام 2024 ، المقرر أن تبدأ منتصف يناير المقبل وفقاً للجداول المعلنة من المديريات التعليمية . 


وأكدت الإدارات التعليمية أنه بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي حتى يتمكنوا من أداء الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول الالتزام بالآتي :-

 

- ربط التابلت بالانترنت بصورة مستمرة خلال هذه الأيام لوجود تحديثات ستتم تلقائيا من قبل الوزارة التأكد من أن منصة الامتحان محدثة على آخر تحديث وهو 1.8.19.


- بدون هذا التحديث لن يتمكن الطالب من الامتحان وفي حالة فتح المنصة ووجد الطالب أن التحديث لم يتم يقوم الطالب بالذهاب الى برنامج Knox Mange ومنها الضغط على الثلاث نقاط الموجودة أعلى يسار الشاشة ومنها الضغط علي Reload Device Command عدة مرات متتالية تم نقوم بالضغط على آخر اختيار بالقائمة وهو About ستظهر رسالة Update نقوم.

- بالضغط عليها سيتم التحديث تلقائيا بشرط ربط الجهاز بالانترنت.

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية ، بشأن امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي.

حيث شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه بالنسبة لـ امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي، تقرر إتاحة الامتحان الكترونياً على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

كما شدد على ضرورة تدريب الطلاب الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي. 

 كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإجراء امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي  ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي
تسليم التابلت 2024 التابلت 2024 الاول الثانوي الصف الأول الثانوى المدارس

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