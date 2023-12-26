قيادي في حماس يكشف عن مفاوضات مع عدة دول بشأن تبادل الأسرى

قال أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس تلقت مقترحات من عدة دول بشأن تنظيم محادثات مع الاحتلال الإسرائيلي حول تبادل الرهائن المحتجزين في غزة.

وأضاف حمدان في تصريحات له: "في ضوء الحديث عن مبادرات ومقترحات للمفاوضات حول تبادل الأسرى، فإننا نؤكد أن الحركة تلقت مبادرات ومقترحات من عدة دول".

وأكد أن " إنهاء العدوان " ضد الشعب الفلسطينى يظل يمثل أولوية بالنسبة للحركة، لافتا إلى أن الفلسطينيين "لا ينتظرون هدنة مؤقتة" بل "وقفا كاملا" للأعمال العدائية.

وعلى جانب آخر، قالت حماس في بيان لها، إن تسليم الاحتلال الإسرائيلي لجثامين نحو 80 شهيدًا فلسطينيًّا وهي في حالة تحلل ومن الصعب التعرف عليها، يضع علامات استفهام على ما قامت به.

وقالت حماس، في بيان: “تسليم العدو الصهيوني لجثامين نحو 80 شهيدًا فلسطينيًّا اليوم في مدينة رفح، وهي في حالة تحلل ومن الصعب التعرف عليها، بعد أخذها من مناطق مختلفة من قطاع غزة، يضع علامات استفهام على ما قام به هذا العدو، فاقد الأخلاق والقيم، من عبث بهذه الجثامين، حيث كشفت حالات عديدة عن قيامه بسرقة أعضاء من جثامين الشهداء”.